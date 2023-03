Spaccia hashish e cocaina in città, portato in carcere dalla polizia

RIETI - Nei giorni scorsi, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Rieti, hanno tratto in arresto un uomo di 51 anni. Tale misura è stata adottata in seguito a reiterate violazioni di misure cautelari al quale il medesimo era sottoposto.

In particolare l’uomo, il 22 ottobre scorso era stato arrestato dalla Polizia di Stato poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, era stato trovato in possesso di oltre 15 grammi di cocaina, nonché di materiale idoneo al taglio, al confezionamento ed alla pesatura delle dosi di sostanze stupefacenti. In quella circostanza, in sede di convalida dell’arresto, a carico dello stesso era stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con contestuale presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Successivamente, il primo febbraio scorso, gli investigatori della Polizia di Stato hanno nuovamente arrestato l’uomo, il quale si era reso responsabile della cessione di alcune dosi di hashish e di cocaina nei confronti di due tossicodipendenti. Anche in questa circostanza, durante la perquisizione domiciliare effettuata dagli Agenti della Polizia di Stato erano state rinvenute dosi di cocaina e hashish, nonché materiale per la preparazione ed il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente.

Infine, lo scorso mese di febbraio, il 51enne, durante un controllo domiciliare, era stato nuovamente arrestato dagli Agenti della Polizia di Stato, poiché trovato in possesso di 15 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi.

A seguito di quest’ultima attività, il Gip del Tribunale di Rieti, ritenendo le misure cautelari adottate in precedenza nei confronti dell’uomo inadeguate ed insufficienti, ne ha disposto il trasferimento presso la locale Casa Circondariale immediatamente eseguito dagli investigatori della Polizia di Stato.