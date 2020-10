Rieti, Simone Pace trasforma in fumetto il Tom Sawyer di Twain: «Accomunati dal contesto rurale e selvatico»

RIETI - Un classico è tale quando resiste al tempo, e “Le avventure di Tom Sawyer”, ambientate sulle sponde del Mississippi nel corso dell’800, sembrano non invecchiare mai. A testimoniarlo c’è anche il lavoro di un reatino, o meglio le sue vignette, dato che si tratta del fumettista Simone Pace (classe 1992), da pochi giorni in libreria con il riadattamento del libro di Mark Twain edito nel 1876.

«Ho amato Tom Sawyer fin da subito – afferma Pace – Non è stato difficile padroneggiare lui e gli altri personaggi, anche perché in qualche modo li sento vicini: è il contesto rurale e selvatico che ci accomuna». Un approccio sicuramente positivo, quello del giovane fumettista, all’altezza di rendere giustizia ad un nome importante come quello di Twain, rispettando pienamente la psicologia di Tom Sawyer e dei suoi compagni. «Il riadattamento è stato qualcosa di nuovo per me – racconta – In fondo però non è stato così diverso dallo scrivere una mia storia, almeno per quanto riguarda alcune sequenze o scorci. Ci ho messo del mio, in alcune sfumature, ma sono rimasto fedele a Twain».

Così, dopo più di un secolo, “Le avventure di Tom Sawyer” tornano in libreria: la casa editrice è “Il Battello a Vapore”, la firma quella del reatino Simone Pace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA