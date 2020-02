PROGRAMMA GARE, VI DI RITORNO

RIETI - Ritornano in campo le formazioni reatine del girone C del campionato di Seconda categoria, per giocare il sesto turno di ritorno. La capolista Fiamignano Equicola sarà impegnata davanti al proprio pubblico contro i biancoverdi del Cittareale, mentre in Sabina spazio al big match di giornata tra la terza e la seconda forza della competizione: i rossoblù del Selci affronteranno, tra le loro mura amiche, i granata del Poggio San Lorenzo. Piazza Tevere, sul terzo gradino del podio a pari punti con il club selciano (e con una gara in meno), farà visita all’Atletico Torano, mentre il Velinia affronterà in trasferta il fanalino di coda Casperia. Due le sfide tra le neopromosse: Centro Italia Micioccoli ospiterà lo Sporting Corvaro, mentre Torri in Sabina sfiderà il Posta. Infine, i biancorossi dell’Atletico Cantalice andranno alla ricerca della vittoria (che manca precisamente da un mese) contro i biancazzurri del Monte San Giovanni, alla disperata ricerca di punti salvezza, mentre Santa Susanna cercherà il nono successo stagionale in casa contro la capitolina Moricone.Atletico Torano-Piazza Tevere (andata 0-4) (arbitro Loreti di Rieti)Centro Italia Micioccoli-Sporting Corvaro (and. 0-1) (arbitro D’Orazi di Rieti)Fiamignano Equicola-Cittareale (and. 0-0) (arbitro S.Petrillo di Rieti)Selci-Poggio San Lorenzo (and. 0-1) (arbitro Di Donato di Roma 2)Casperia-Velinia (and. 0-3) (arbitro Bejan di Rieti)Posta-Torri in Sabina (and. 0-1) (arbitro Improta di Roma 1)Atletico Cantalice-Monte San Giovanni (and. 1-0) (arbitro Scelfo di Roma 2)Santa Susanna-Moricone (and. 0-1) (arbitro Pogaci di Rieti)Fiamignano Equicola 46Poggio San Lorenzo 42Selci, Piazza Tevere* 39Velinia 34Santa Susanna 30Sporting Corvaro, Centro Italia Micioccoli 26Torri in Sabina 24Moricone 23Atletico Cantalice 22Monte San Giovanni, Atletico Torano 17Cittareale, Posta* 16Casperia 14* una gara in meno