PROGRAMMA GARE, I DI RITORNO

Sabato, ore 15

Domenica, ore 11

Ore 15

Ore 17

CLASSIFICA

RIETI - Si alza il sipario sulla I giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria. Giro di boa, dunque, per le formazioni del girone C, che vede in vetta alla classifica l’imbattuta Fiamignano Equicola che, in questo weekend, sarà impegnata nell’ostica trasferta di Montasola contro il Casperia. Desiderose di rimanere in scia della capolista sono Selci e Piazza Tevere, rispettivamente seconda e terza del podio: i sabini affronteranno in trasferta il Moricone nel match clou di giornata, mentre i biancoverdi sono attesi dal match casalingo contro il fanalino di coda Posta.fida interessante sarà quella tra l’Atletico Torano e l’Atletico Cantalice, mentre Poggio San Lorenzo cercherà i 3 punti contro il Santa Susanna. Velinia, desiderosa di candidarsi per un posto in alta classifica, affronterà il Centro Italia Micioccoli, mentre le neopromosse Torri in Sabina e Sporting Corvaro giocheranno entrambe in trasferta rispettivamente contro le esperte della categoria Monte San Giovanni e Cittareale.Atletico Torano-Atletico Cantalice (andata 1-0) (arbitro Pierotti di Roma 1)Velinia-Centro Italia Micioccoli (and. 1-1) (arbitro Goktas di Rieti)Casperia-Fiamignano Equicola (and. 1-3) (arbitro Battilocchi di Rieti)Moricone-Selci (and. 1-1) (arbitro Fornai di Viterbo)Cittareale-Sporting Corvaro (and. 2-3) (arbitro Petricca di Albano Laziale)Monte San Giovanni-Torri in Sabina (and. 0-1) (arbitro Masevski di Ciampino)Poggio San Lorenzo-Santa Susanna (and. 2-2) (arbitro Ascione di Roma 1)Piazza Tevere-Posta (and. 1-1) (arbitro Sisti di Viterbo)Fiamignano Equicola* 36Selci 31Piazza Tevere 29Poggio San Lorenzo* 27Velinia 24Santa Susanna 23Atletico Cantalice*, Moricone* 18Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina, Atletico Torano 16Sporting Corvaro 14Cittareale, Monte San Giovanni* 13Casperia 11Posta 10* una gara in meno