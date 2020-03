© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel sesto turno di ritorno di Seconda categoria, arriva l'ennesimo successo del Fiamignano Equicola, che cala un poker al Cittareale, battuto quindi 4-0. Rimane in scia il Poggio San Lorenzo, che ha superato di misura il Selci, mentre Piazza Tevere trova il pareggio (1-1) con l’Atletico Torano e quindi conquista la terza posizione del podio in solitaria. Undicesima vittoria stagionale per Velinia, che espugna il campo del fanalino di coda Casperia, mentre Santa Susanna viene sconfitta davanti al proprio pubblico per mano del Moricone. Vittoria netta dell’Atletico Cantalice ai danni del Monte San Giovanni, mentre si dividono la posta in palio le neopromosse Centro Italia Micioccoli e Sporting Corvaro, che a Quattro Strade pareggiano 0-0. Infine, successo per Posta, che tra le sue mura amiche, porta a casa 3 punti grazie al 2-1 arrivato contro il Torri in Sabina.RISULTATI E MARCATORI, IV DI RITORNOAtletico Cantalice-Monte San Giovanni 4-2: 2 Eleuteri, M. Patacchiola, Provaroni (AC)Atletico Torano-Piazza Tevere 1-1: Urbani (PT)Casperia-Velinia 2-3: Ottaviano, Negri (C), Bakai, D’Angeli, Graziani (V)Centro Italia Micioccoli-Sporting Corvaro 0-0Fiamignano Equicola-Cittareale 4-0: De Sanctis, A. Anselmi, Paone, PocorobbaPosta-Torri in Sabina 2-1: D. Aureli, J. Cipriani (P) Bussotti (T)Santa Susanna-Moricone 0-3: Ambrogi, 2 ViscoSelci-Poggio San Lorenzo 0-1: D’AngeliCLASSIFICAFiamignano Equicola 49Poggio San Lorenzo 45Piazza Tevere* 40Selci 39Velinia 37Santa Susanna 30Sporting Corvaro, Centro Italia Micioccoli 27Moricone 26Atletico Cantalice 25Torri in Sabina 24Posta* 19Atletico Torano 18Monte San Giovanni 17Cittareale 16Casperia 14* una gara in meno