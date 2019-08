© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Casperia riaccende i motori per la nuova stagione 2019-20. Dopo l’esaltante stagione che ha portato gli aspidi a vincere il campionato di Terza categoria, ora è tempo per gli uomini di mister Federico Chini di pensare agli impegni di coppa Lazio (andata il 22 settembre, ritorno fissato per la settimana successiva) e del campionato di Seconda categoria, che la formazione reatina giocherà dopo 21 anni e da matricola.Il club rossoverde non ha ancora cominciato la preparazione precampionato, fissata per il 2 settembre. Mister Chini, però, ha già le idee chiare: «Ho assegnato ad ogni mio calciatore un programma personale come anticipazione della preparazione, così da far arrivare tutti il 2 settembre con una buona forma fisica. Questo sarà un anno importante, perché ritorniamo in Seconda dopo 21 lunghi anni e, inoltre, perché giocheremo anche la coppa Lazio, un appuntamento per noi gradito e molto stimolante. In entrambe le competizioni cercheremo di dare il massimo, cercando di ben figurare. Non ci poniamo obiettivi: lavoreremo duramente e andremo avanti di allenamento in allenamento, di partita dopo partita. L’unico nostro pensiero è quello di divertirci e di rendere ancora più coeso un gruppo fantastico. Anche in questa stagione avremo bisogno di tutti i nostri tifosi, sempre presenti in ogni nostra manifestazione (sportiva e non): sono molto importanti per noi…il nostro 12esimo uomo! Una sola cosa cercherò di far entrare bene in testa ai miei ragazzi: non dovremo avere paura né di vincere né di perdere…per il resto, sarà il campo ad esprimere la sua sentenza alla fine della stagione. Sono soddisfatto del mercato effettuato dalla società: con questo gruppo, tutti insieme, potremo fare molto bene!».Mister Chini si ritiene, perciò, soddisfatto del mercato dei sabini, che può ora considerarsi chiuso. A dire ciò è il ds della società reatina, Massimo Petrocchi: «Si, il nostro mercato ora può dirsi veramente chiuso. Abbiamo anzitutto confermato lo zoccolo duro della squadra, quei ragazzi che hanno contribuito alla vittoria del titolo di Terza: alcuni esempi sono Filippi, Benzi, Flamini e Maierini, ragazzi che hanno davvero fatto la differenza nello scorso anno, così come tutti gi altri giocatori della rosa. Abbiamo salutato quei giocatori che lo scorso anno hanno trovato poco spazio in campo e che hanno preferito accasarsi in altre formazioni. I loro posti vuoti ci hanno permesso di puntellare la rosa con alcuni acquisti di livello, capaci di far crescere e di fortificare ancora di più la nostra squadra. Vestiranno la nostra maglia in questa stagione il portiere Nelu Pegza, i difensori Antonello Proni e Giordano De Angelis (rispettivamente ex Monte S.Giovanni e juniores Selci) ed i centrocampisti Guglielmo Negri (in foto, ex Maglianese), Lorenzo De Luca (da Vigor Perconti) e Marco Maierini (acquistato a titolo definitivo da Gens Cantalupo). Ovviamente, a dicembre potremo aver bisogno di qualche nuovo acquisto: siamo sempre vigili su tutte le situazioni di mercato. Abbiamo bisogno di ragazzi che credano nel nostro progetto, nei nostri colori e ai nostri obbiettivi. Quest’anno, sia in coppa che in campionato, saremo una matricola. Ovviamente, però, vogliamo ben figurare in entrambe le competizioni: non ci poniamo limiti…siamo carichi!».