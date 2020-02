RISULTATI E MARCATORI, V DI RITORNO

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel quinto turno di ritorno di Seconda categoria, vince ancora la capolista Fiamignano Equicola, che batte in trasferta il Monte San Giovanni. Vittoria pesante (5-1) del Piazza Tevere in casa, contro il Selci, nel big match di giornata, mentre Poggio San Lorenzo ha sconfitto l’Atletico Cantalice davanti al proprio pubblico con il punteggio di 3-1. Terzo successo consecutivo per Centro Italia Micioccoli, che ha superato in trasferta il Cittareale, mentre ritrova il sorriso il Moricone, che ha battuto di misura (2-1) il fanalino di coda Casperia. Vittoria netta per Velinia, che ha regolato 3-1 l’Atletico Torano, mentre Torri in Sabina e Santa Susanna pareggiano 2-2 e si dividono, perciò, la posta in palio. Infine, altri 3 punti per la matricola Sporting Corvaro, che ha battuto 2-0 il Posta.Cittareale-Centro Italia Micioccoli 0-2: Ometto, LiberaliMonte San Giovanni-Fiamignano Equicola 1-3: Di Lorenzo (MSG), 3 Di Girolamo (FE)Moricone-Casperia 2-1: Pasquarelli, Craciun (M), Ottaviano (C)Piazza Tevere-Selci 5-1: Polletti, 2 Urbani, Miniucchi, Corsetti (PT), Prudenti (S)Poggio San Lorenzo-Atletico Cantalice 3-1: D’Angeli, T. Mei, Ciavattieri (PSL) R. Di Battista (AC)Sporting Corvaro-Posta 2-0: Romani, FrezziniTorri in Sabina-Santa Susanna 2-2: Capati, Latini (T), Paolucci, Marchioni (SS)Velinia-Atletico Torano 3-1: Tosoni, Di Sisto, GrazianiFiamignano Equicola 46Poggio San Lorenzo 42Selci, Piazza Tevere* 39Velinia 31Santa Susanna 30Sporting Corvaro, Centro Italia Micioccoli 26Torri in Sabina 24Moricone 23Atletico Cantalice 22Monte San Giovanni, Atletico Torano 17Cittareale, Posta* 16Casperia 14* una gara in meno