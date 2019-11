PROGRAMMA GARE, VIII GIORNATA

RIETI - Cresce l’attesa per l’ottava giornata di Seconda categoria. La prima della classe Fiamignano Equicola andrà alla ricerca della settima vittoria stagionale sul campo del Torri in Sabina, un match che torna dopo che le due squadre si erano incontrate in finale di coppa Provincia lo scorso anno (vinta dal Torri ai rigori). La seconda del podio, il Poggio S.Lorenzo, affronterà in casa il fanalino di coda Casperia, mentre per le altre inseguitrici della capolista sono in programma match impegnativi e per nulla già scritti: Selci, dopo l’eliminazione dalla coppa Lazio, giocherà tra le mura amiche del Cittareale, Moricone ospiterà la matricola Posta mentre è sfida tra le terze S.Susanna e Centro Italia Micioccoli. Al “Gudini”, intanto, andrà in scena la sfida tra Piazza Tevere e Velinia, mentre Monte S.Giovanni cercherà i 3 punti contro l’Atletico Torano, quest’ultimo desideroso di vittoria dopo le due sconfitte consecutive negli ultimi 2 turni. Infine i biancorossi dell’Atletico Cantalice, dopo il passaggio ai quarti di finale di coppa Lazio, saranno impegnati sul difficile campo dello Sporting Corvaro.Sporting Corvaro-Atletico Cantalice (arbitro Tinti di Tivoli)Moricone-Posta (arbitro Verdecchia di Roma 2)Torri in Sabina-Fiamignano Equicola (arbitro Urzì di Roma 1)Cittareale-Selci (arbitro Petrillo di Rieti)Monte S.Giovanni-Atletico Torano (arbitro Tatananni di Roma 1)Poggio S.Lorenzo-Casperia (arbitro De Pascale di Roma 2)S.Susanna-Centro Italia Micioccoli (arbitro Sandrelli di Rieti)Piazza Tevere-Velinia (arbitro Fornai di Viterbo)Fiamignano Equicola 19Poggio S.Lorenzo 14Selci 13Moricone*, S.Susanna, Centro Italia Micioccoli 11Atletico Torano, Atletico Cantalice, Piazza Tevere* 10Posta 9Torri in Sabina 8Sporting Corvaro, Velinia 7Cittareale 6Monte S.Giovanni 3Casperia** 0* gare in meno