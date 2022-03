Santa Rufina, alla primaria si promuove l’educazione alla pace

RIETI - La scuola ha un ruolo determinante nell’educare alla pace e può contribuire fortemente al cambiamento della società. Ne sono convinti i docenti della primaria di Santa Rufina, dell’Istituto Comprensivo Valle del Velino, che hanno realizzato percorsi in classe, utilizzando metodologie non formali e promuovendo il protagonismo degli studenti. Il tema della pace è al centro dei lavori portati avanti nelle ultime settimane nella frazione del Comune di Cittaducale.

«Gli elaborati – sottolinea la Dirigente Scolastica Stefania Santarelli – sono stati eseguiti con la condivisione di tutta la comunità scolastica». Una comunità che ha riscoperto la vera essenza della pace, da custodire e difendere ogni giorno.

Gli studenti hanno affrontato il tema della pace attraverso la lettura di quotidiani, la realizzazione di disegni che ora fanno bella mostra sulle vetrate della scuola e riflettendo sulla poesia di Gianni Rodari “La luna di Kiev”, che fa appello alla solidarietà e all’unione tra gli uomini. Una poesia che ci ricorda come siamo tutti sotto lo stesso cielo e che l'umanità intera è unita al di là della violenza, dei valori culturali e politici.

Gli alunni della classe V A, attraverso un percorso interdisciplinare sono giunti alla realizzazione dello speciale fazzoletto - sciarpa creato da Pablo Picasso per il Festival Mondiale dei Giovani e degli Studenti per la Pace, svoltosi a Berlino nel 1951, nel contesto storico politico della Guerra Fredda. Questo coloratissimo e significativo stendardo in cotone raffigura un assiemaggio di volti e colombe, ma in posizioni diverse: le facce dei giovani alle quattro parti della terra, e l’uccello di pace al centro, quale emblema della pacificazione tra di esse.

I bambini hanno poi realizzato una gru per la pace, dopo aver ascoltato la leggenda sulle mille gru in cui si afferma che chiunque riesca a realizzare mille gru di carta vedrà esauditi i suoi desideri.

Alcuni alunni, accompagnati dalle insegnanti, hanno preso parte nei giorni scorsi anche alla Camminata per la Pace promossa dall’associazione Micciani Unita e dal Cai di Rieti.