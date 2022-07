La sanità del lazio a confronto a Rieti: successo per il convegno organizzato da Asl e Fiaso

RIETI - Successo per il Convegno dal titolo “Il Management delle Aziende Sanitarie dalla gestione della crisi alla progettazione della sanità del futuro” che si è svolto questa mattina presso l’aula Magna della Asl di Rieti. Un evento corale a cui hanno partecipato con Asl Rieti, Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), Regione Lazio e Salute Lazio, i Direttori Generali di alcune Asl, Aziende ospedaliere e Ospedali pubblici del Lazio e i Sindaci del territorio della provincia di Rieti.

L’evento ha puntato a promuovere il confronto tra manager, professionisti e istituzioni locali sulla gestione della sanità al tempo della pandemia e ad utilizzare la lezione appresa nel corso della fase più critica dell’emergenza pandemica per sostenere processi di innovazione della sanità basati sul coinvolgimento e l’interazione continui con il territorio e le sue istituzioni.

L’evento che si è svolto oggi, 12 luglio, a Rieti è il primo organizzato da Fiaso sui territori del Lazio: partendo dalla presentazione del libro di Mario del Vecchio e Anna Romiti “Guidare le Aziende sanitarie nella crisi”, che sintetizza l’esperienza dei Direttori Generali del Lazio nel corso dell’emergenza, ha raccolto le esperienze delle realtà locali attraverso l’intervento dei Sindaci di alcuni comuni del territorio reatino come Leonardo Ranalli di Cittaducale, Paolo Lancia di Contigliano, Gianluca Gizzi di Leonessa, Giulio Falcetta di Magliano Sabina, Ilaria Gatti di Pescorocchiano.

Grande interesse ha suscitato la tavola rotonda dal titolo “I cambiamenti necessari per costruire la sanità del futuro nei territori” in cui la condivisione delle esperienze di management e il confronto su di esse con le realtà locali, hanno permesso di delineare le opportunità nate dalla crisi, passando dallo scoppio della pandemia ai primi segnali della crisi, dalla ridefinizione delle priorità organizzative e gestionali fino alle nuove opportunità dettate dal Pnrr.

Presenti il vice presidente vicario di Fiaso Paolo Petralia e il coordinatore Fiaso del Lazio Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata, il Direttore Generale della Asl di Viterbo Daniela Donetti, il Direttore Generale del Sant’Andrea Adriano Marcolongo e il Direttore Generale del San Camillo Forlanini Narciso Mostarda. Per la Asl di Rieti era presente il Direttore Sanitario Assunta De Luca.

«L’evento di oggi è stata una straordinaria occasione per raccogliere le esperienze vissute dai Direttori Generali del Lazio durante le varie fasi della pandemia e di confrontarle con quelle delle realtà locali - sottolinea il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo organizzatrice dell'evento insieme al presidente di Fiaso Giovanni Migliore. Voglio ringraziare tutti i partecipanti poiché attraverso la loro preziosa presenza, il loro racconto schietto e appassionato, hanno permesso di tracciare nuove linee di sviluppo per una sanità più vicina ai bisogni dei cittadini. Per fronteggiare le sfide future è necessario partire dagli insegnamenti che ci ha fornito la pandemia e dal nuovo modello di assistenza e cura che ne è scaturito grazie alla sinergia tra i vari livelli istituzionali: proprio come accaduto durante l’emergenza da Sars CoV-2 nel reatino».