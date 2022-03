Rieti e Sangiovannese "uniti" sotto la bandiera della pace. Anche lo Scopigno dice "no alla guerra"

RIETI - Anche dallo Scopigno il "no alla guerra" e pieno sostegno per un ripristino immediato di un clima di pace. Prima del calcio d'inizio di Rieti-Sangiovannese, recupero della prima giornata del girone di ritorno, i giocatori delle due squadre e la terna arbitrale si sono stretti in un abbraccio comune esponendo la bandiera arcobaleno con la scritta "Pace".