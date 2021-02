RIETI - Alla Sabina Universitas si parla di scorie radioattive. Giovedì 25 febbraio alle 18 si terrà un webinar sul tema della “Gestione delle scorie radioattive”. Il seminario è stato co-organizzato dalla Sabina Universitas - Corso di Laurea in Scienze della Montagna, d’intesa con il Gruppo Unitario per le Foreste Italiane (Gufitalia), il Consiglio delle sezioni d’Abruzzo di Italia Nostra e l’International Society of Doctors for the Environment (Isde).



Il tema è di grande attualità vista la recente presentazione del progetto preliminare per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico.

Prenderanno parte all’incontro on-line il prof. Bartolomeo Schirone, ordinario di selvicoltura presso l'Università della Tuscia e Presidente del corso di Laurea in Scienze della Montagna presso il Polo Universitario di Rieti e Giovanni Damiani (Gufitalia) già professore presso la sede reatina della Tuscia. Modererà l’incontro Valentina Venturi.

Per partecipare all’incontro è sufficiente collegarsi ai seguenti link:

ZOOM

https://zoom.us/j/95878054067?pwd=U0VPR3AyTFczUU1IOE9ZZktGSGFmUT09

ID riunione: 958 7805 4067

Passcode: 001762

FACEBOOK

streaming aperto a tutti disponibile sulla pagina:

https://www.facebook.com/gufitalia

