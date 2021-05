9 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Un percorso sul Cammino di Francesco e la volontà di pulire e aumentare il decoro nei punti dove fosse necessario. Prende il via oggi, l’iniziativa “Cammina, conosci, custodisci: insieme facciamo bene e bello il Cammino di Francesco”. La prima tappa sarà Rieti-Fonte Colombo, salendo dal bosco che porta fino al santuario. Si tratta della prima delle escursioni proposte dall’Associazione “Con Francesco nella Valle”. L’appuntamento è alle 8.30 alla Centrale del Latte di Rieti, «vestiti comodi e muniti di guanti - spiega l’organizzazione. - Camminando verso il santuario della Regola cercheremo di lasciare il sentiero più pulito e accogliente di come lo troveremo a escursionisti e pellegrini. Al termine di ogni tappa invieremo agli enti locali di riferimento foto e segnalazioni di eventuali problematiche e criticità, auspicandone la soluzione. Crediamo infatti che il Cammino di Francesco non sia soltanto una straordinaria fonte di ispirazione spirituale per chi lo percorre, ma possa essere anche un’occasione di crescita e di sviluppo economico per chi qui vive e lavora». Quattro le tappe in calendario: dopo quella di domenica, il 23 maggio si andrà da Rieti a La Foresta, domenica 6 giugno da Contigliano a Greccio, domenica 20 giugno da Cantalice a Poggio Bustone. «Il rientro è autonomo, ma l’associazione è a disposizione per agevolare i partecipanti - si aggiunge. - Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo a segreteria@confrancesconellavalle.it entro le 12 del sabato precedente all’escursione. Altre informazioni sul sito www.confrancesconellavalle.it.

Oggi, con l’Associazione Terminillo trekking 360, si va nella Valle Scura, tra sentieri e panorami. Una natura con ambienti tali da costituire un repertorio naturale: dal fondovalle, dove numerosi corsi d’acqua hanno creato cascate e profonde forre, agli scoscesi crinali con boschi, fino alle praterie d’altitudine. Info, anche whatsapp: Raffaele (347/9157499).

Escursione, oggi, alla scoperta del fenomeno naturale della dolina carsica del Revotano, a Roccantica (Info e prenotazioni: 327/9308192 (Stefano). Si tratta di una tra le più importanti doline carsiche dell’Appennino centrale, con misure di 250 metri di diametro e circa 150 di profondità. Folta vegetazione e la possibilità di esplorarne l’interno, calandosi, tra muschi, licheni, rocce ciclopiche e l’albero della vita che ricorda quello di Avatar. Organizzazione a cura di Sabina in Trekking, che durante la sosta pranzo offrirà una grigliata alla brace: salsicce, arrosticini, bruschette all’olio evo sabino, con pomodori e con mortadella, dolcetti artigianali e vino bianco.