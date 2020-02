© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Quattro mesi, 21 spettacoli tra teatro e musica, 9 Comuni della Sabina coinvolti. È il progetto “Sentieri Interrotti”, che prende forma nel Reatino grazie al contributo della Regione per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale attraverso lo spettacolo dal vivo. Il direttore artistico della kermesse è l’attore di cinema, teatro e televisione, Massimo Wertmüller. Si comincia questa sera dacapofila del progetto (gli altri Comuni coinvolti sono) e si chiude il 27 giugno. Sarà “Grotesk! Ridere rende liberi”, con Bruno Maccallini e Antonella Ottai a inaugurare, questa sera alle 21 al teatro di Poggio Moiano, la stagione di “Sentieri Interrotti”. «Un grande spettacolo che farà ridere ma anche riflettere - spiega Massimo Wertmüller. - Storie di ebrei che si inventano maschere per fare ridere i loro aguzzini, per vivere e sopravvivere». Il biglietto d’ingresso per la maggior parte degli spettacoli è di 8 euro. Sono possibili forme di abbonamento. Info: www.sentieriinterrotti.it o sulle pagine facebook e instagram.Per la stagione di prosa, al teatro Flavio di, Glauco Mauri e Roberto Sturno sono i protagonisti de “I fratelli Karamazov” di Dostoevskij, per la regia di Matteo Tarascio. La rappresentazione va in scena questa sera alle 21 e domenica alle 17.30. Biglietti presso il botteghino del teatro.Grandi nomi anche a, nel fine settimana, con un doppio appuntamento per la stagione di teatro contemporaneo al teatro Potlach. Questa sera alle 21 lo spettacolo “Pinocchio. Le storie cantate”, con il maestro Ambrogio Sparagna, il poliedrico Erasmo Treglia e il divertente attore Maurizio Stammati. Domenica alle 17 è invece la volta della favola musicale con attori e pupazzi “Hansel e Gretel”, della Compagnia I Guardiani dell’Oca.Due escursioni nel weekend in provincia a cura di Sabina in Trekking. Oggi la camminata nel bosco sacro dall’antico popolo dei Sabini, i quali veneravano la dea Vacuna: l’eremo di San Leonardo e l’eremo di San Michele Arcangelo, tra. Si parte da Roccantica anche se il ritrovo è alle 9.30 in piazza a. Per il pranzo, prevista una grigliata alla brace. Domenica, l’escursione è alla scoperta della Grotta Grande di Muro Pizzo, nel territorio di Monteleone Sabino. Si andrà verso la montagna di Muro Pizzo, dove a quota 840 metri c’è l’ingresso di Grotta Grande, tra ambienti ricchi di stalattiti e stalagmiti, che si snodano in cunicoli sotterranei, conferendo alla cavità la tipicità di un labirinto. Previsto il pranzo. Ritrovo sempre a Casperia alle 9.30 e poi trasferimento a Monteleone. Info e prenotazioni per entrambe le escursioni: 327/9308192.