RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Al teatro San Michele Arcangelo di, oggi alle 18, “Note di Cioccolata”, con l’attore Paolo Triestino che ha scritto e dirige lo spettacolo e il chitarrista Giovanni Baglioni (il figlio di Claudio) che cura le musiche. Un attore e un chitarrista condividono la passione in un racconto fuori dal comune e poetico. Allo spettatore, a cui verranno consegnati dei cioccolatini da consumare insieme agli interpreti, la dolce risposta. Info e prenotazioni: 389/6793095 e 339/5318478. A C, oggi alle 16, in palestra si balla con gli Argento Vivo.Domeniche di novembre a teatro a, per il Festival teatrale a Km0 al teatro “Luigi Cianni”: si comincia oggi alle 17.30 con la Compagnia teatrale No Problem di Casali di Poggio Nativo, che metterà in scena lo spettacolo “Io Alfredo e Valentina”. Prodotti tipici, artigianato, degustazioni, mostre alla “Fiera di San Martino - Capodanno Agricolo”, oggi aHelen Mirren è la guida nel documentario “#AnneFrank. Vite parallele”, scritto e diretto da Sabina Fedeli e Anna Migotto. Il documentario sarà proiettato al Cinema Moderno dil’11, il 12 e il 13 novembre. La storia di Anne si intreccia con quella di 5 sopravvissute all’Olocausto, Arianna Szörenyi, Sarah Lichtsztejn-Montard, Helga Weiss, Andra e Tatiana Bucci.A Santa Rufina di Cittaducale, oggi, torna l’evento “Rulli e Cantine”, con uno speciale percorso enogastronomico tra i vicoli del centro storico. Al centro, fregnacce, polenta, trippetta, lumache, pizze fritte, coratella, fagioli con le cotiche, panontella, frittelle e bruschette miste, arrosticini, castagne, pizza di San Martino, vino, birra artigianale e caffè. Anche l’arte è protagonista in questa quarta edizione, con autentici artisti e aspiranti tali che, da diversi mesi, hanno decorato gli sportellini del gas e dell’acqua, disseminati fra le vie del paese: una iniziativa curata con passione dalla pittrice Maria Rita Rossi. Per chi arriva da fuori a disposizione due ampi parcheggi, uno allo stabilimento Seko in via Salaria, l’altro al supermercato Le Mark. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Rulli e Cantine”, presieduta da Sandro Angeletti che, originario di Santa Rufina, da 28 anni lavora a Roma. «Non posso dimenticare le mie radici - spiega - per questo ho scelto di mettermi in gioco. Voglio valorizzare il paese e ho pensato che l’arte, insieme alla cucina, potesse essere un ottimo metodo. Abbiamo cominciato nell’area dell’evento, ma ci piacerebbe continuare poi in tutto il paese e coinvolgere tanti pittori».