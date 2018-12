© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appunamenti della domenica in tutto il Reatino.oggi, dalle 10 alle 20, la IV edizione dei mercatini di Natale, tra artigianato natalizio, idee regalo, prodotti agricoli e alimentari a km0, stand gastronomici dalle aree colpite dal sisma.Il Fara Music Festival 2018, dopo la sessione estiva di Fara Sabina, propone fino a oggi un’edizione invernale ai, al teatro Flavio Vespasiano, con tre star del jazz. Questa sera alle 21.30, Enrico Rava Quartet con Enrico Rava (tromba), Francesco Diodati (chitarra), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Enrico Morello (batteria).Torna l’appuntamento prenatalizio a, che anche oggi, domenica, si trasforma nel «Paese di Babbo Natale». L’iniziativa vedrà, dalle 10 alle 19, la presenza di mercatini artigianali, musica, prodotti tipici, la locanda del borgo e animazione, in una manifestazione a cura della Pro loco di Collalto e che verrà replicata in tutto il mese di dicembre., la sagra della polenta con salsicce, con la distribuzione dalle 12.30, l’intrattenimento musicale del Gruppo Bruno Duranti, il concorso «Presepiando a Montopoli» con produzioni artigianali, la mostra dedicata ai 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale e la distribuzione in piazza del Comune, nel pomeriggio, di cioccolata calda e vin brulè. Nel pomeriggio l’intrattenimento per bambini «Village Santa Claus», tra gonfiabili e palloncini. Inoltre spettacolo teatrale della Compagnia del Quinto Piano «Isso Essci e...» di Sandro Lucentini, oggi alle 18, al teatro San Michele.Festeggiamenti per la patrona Santa Barbara, oggi, a, tra stand gastronomici e atmosfere natalizie. Oggi astand gastronomici e mercati per il Natale al borgo. Mercati natalizi nel weekend ae a. Oggi il castello disi trasformerà nel castello di Babbo Natale con annessi mercatini.Ha preso il via «Natale ad- Città del Commercio», che caratterizzerà l’intero periodo natalizio, fino al 6 gennaio. Si spazia dalla pista di pattinaggio all’albero di Natale della Thun con la Natività, dai laboratori creativi «le officine di Babbo Natale» agli spettacoli teatrali per tutte le età, adulti e bambini. Sabato 22 dicembre, inoltre, lo spettacolo itinerante «Le bianche presenze», a cura dell’Accademia Creativa.ospita i mercatini, e poi il 16 dicembre: l’appuntamento è in viale XXIV Maggio., in attesa di avviare le tradizionali rappresentazioni del presepe vivente, per tutto dicembre è sempre più il «Borgo del Natale». Tra i molteplici appuntamenti, oggi stand aperti dalle 10 alle 18, e, dalle 11, tornano le visite guidate e riapre «Itfuditaly - Laudato sì fratello vino». A seguire, esibizioni artistiche nell’area spettacoli. Il programma, a cura di Comune e Pro loco, proseguirà fino al 6 gennaio.Atmosfere natalizie anche a, a cura di Comune e Pro loco. Oggi, alle 11, in piazza della Repubblica, arriva il mercatino di Natale, con prodotti tipici, decorazioni, artigianato, arte presepiale e intrattenimento. A seguire, spazio a una delle tipicità della tavola, la polenta con salsicce e spuntature: dalle 13 al via la II polentata sotto la torre, con le note creative della Gipsy Swing Band. Creatività, invece, per i più piccoli, nella sala consiliare dalle 15, con il laboratorio di ceramica per realizzare decorazioni per l’albero.