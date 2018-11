© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.La sessione nazionale del Festival laboratorio interculturale di pratiche teatrali del Teatro Potlach prosegue oggi alle 21, portando sulla scena dila nuova produzione del Teatro Nucleo «Dame la mano». Uno spettacolo tutto al femminile, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. La regia è di Cora Herrendorf, che ha creato lo spettacolo dopo quarant’anni di esplorazione del femminile e del sociale. I testi dello spettacolo sono liberamente tratti da Le Serve di Jean Genet e da poesie di Chandra Livia Candiani, Gabriela Mistral e Wis’awa Szymborska. La nuova produzione ha debuttato un mese fa a Ferrara e ha già riscosso ampie critiche positive al Festival internazionale «I viaggi di Capitan Matamoros» a Napoli. Come da tradizione prima di entrare in sala il Teatro Potlach offrirà un aperitivo. E la Giornata nazionale contro la violenza sulle donne verrà celebrata domenica anche acon un forum-dibattito dal titolo «Rompiamo il muro del silenzio». Appuntamento in Sala consiliare alle 16. Ebbanesis, Viviana Cangiano e Serena Pisa in «Serenvivity», domenica alle 18, al teatro Manlio dioggi alle 20.30 per «10 Spettacoli per un teatro»: verrà presentato «I Diseguali» nuova produzione di 33 Officina Creativa, con la regia di Pino Grossi, che porta in scena due degli otto «Intermezzi» scritti da Miguel de Cervantes intorno al 1613: «Intermezzo del giudice dei Divorzi» e «Il vecchio geloso». I due «Intermezzi», vengono qui introdotti, con un testo originale scritto da Pino Grossi, da una «raccontattrice». In scena Barbara Berardi, Ginetta Biagi, Domitilla Crescenzi, Giovanna Lanzini, Bernardetta Lucchetti, Elena Malfè, Paola Piccioni, Fabrizio Crescenzi, Massimo Toniolo. Durante il mese di novembre, ospiti a Toffia , tre artisti internazionali: Sarah Brahim (danza), Jonathan Herrera Soto (disegno) e Gisella Faggi (letteratura). «Sapore DiVino», domenica, nel centro storico diequivale a un incontro di sapori e note: diverse etichette di vini tra le migliori d’Italia e selezione di vino locale con numerose portate di finger food, musica jazz dal vivo per l’intero evento. Oggi alle 18, nella Casa della Cultura dila conferenza «I Robot che entreranno nelle nostre case». Relatore è Enrica Battifoglia giornalista, responsabile del Canale Scienze e Tecnica dell’Agenzia Ansa e scrittrice. Oggi alle 17.15 a, alla biblioteca comunale, la presentazione del libro «Maira Nereide» della scrittrice Reatina Elisa Scipioni, pubblicato da Ofelia Editrice. Modererà l’incontro Annarosa Serafini. Novembre in fiera, domenica, presso l’Abbazia di: una fiera in cui sono presenti espositori di artigianato, antiquariato, prodotti a km0., anche domenica, torna a essere «Il paese di Babbo Natale»: dalle 10 alle 19, musica, mercatini artigianali, prodotti tipici, animazione. E in attesa delle iniziative tradizionali, a, oggi e domenica, va in scena «Aspettando dicembre», con l’anteprima dei mercatini dalle 12 (domenica dalle 10) e «Borgo in candela» oltre a visite guidate e un collegamento con Betlemme.5.000 studenti, 500 insegnanti, 25 scuole di Rieti e provincia. Da soli questi numeri basterebbero a raccontare il successo dell’Aida proposta da Europa InCanto, che per il secondo anno è tornata nelle scuole gettando semi di curiosità. Dietro i numeri c’è poi l’entusiasmo dei piccoli protagonisti, saliti sul palco insieme ai personaggi di Verdi, conosciuti tra i banchi di scuola. Oggi e domenica arriva un nuovo appuntamento rivolto ai ragazzi, con Pierino e il lupo e L’Orsetto Paddington. Per domenica (ore 17, teatro Flavio Vespasiano di), ci sono ancora posti in vendita con una promozione per chi ha partecipato al progetto «Scuola InCanto» e biglietti per bambini a 5 euro anziché 12, e per adulti a 7 euro. Oggi è tutto esaurito. «Ci si può innamorare solo conoscendo - spiega Nunzia Nigro, ideatrice di Europa inCanto. - Vogliamo far sì che i bambini conoscano e si innamorino di questo mondo. Nel non conosciuto c’è una chiusura. Ascoltando l’orsetto Paddington conosceranno invece strumenti di tutto il mondo, citazioni di grandi classici operistici, capiranno come funziona un concerto. Una voce narrante porterà i bambini a spasso nella fantasia accompagnati dalla nostra Orchestra Europa InCanto». Per informazioni: prenotazioni@europaincanto.com o 334/1024116.«Montagne in movimento» del Cai di Amatrice realizza l’ultimo dei suoi eventi 2018: «Manolo incontra Amatrice». Patrocinato dal Comune di Amatrice, l’incontro con l’abile e noto arrampicatore di pareti verticali impossibili si svolge nella tenda «Nuovo Cinema Paradiso», zona Area Food di, oggi alle 17, con ingresso gratuito). Manolo, detto «il Mago» per le sue indiscutibili capacità di arrampicatore, pioniere dell’arrampicata libera in Italia, è stato il primo a credere nel progetto della Casa della Montagna ad Amatrice, di cui è prossima la posa della prima pietra, l’11 dicembre.