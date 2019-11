© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.Oggiospita la sagra della castagna. Dalle 9.30, castagneti aperti, escursioni e visite agli stabilimenti di lavorazione delle castagne. Alle 10.30, tavola rotonda nella sala del Consiglio comunale di Pescorocchiano su “Turismo a Pescorocchiano. Sentieri, cammini e storytelling”. Dalle 13, le degustazioni accompagnate dall’esibizione itinerante di zampogne e ciaramelle del gruppo folk Cominia Gens di Picinisco, de Le Tamburellare Tiburtine di Tivoli e dei Menestrelli del Cicolano. Nel pomeriggio, dalle 15, il concerto dell’Associazione musicale Città di Pescorocchiano. Per l’intera giornata, dalle 9.30 alle 19.30, al Palatenda, si alternano le iniziative. Negli stand, vendita diretta di marroni di Pescorocchiano, castagne reatine e delle castagne rosse del Cicolano. Inoltre, visite guidate alle grotte di(info 328/0264604)., col suo originale marrone antrodocano e la XX edizione della sagra, propone fino a oggi cultura, folklore, musica, eventi gastronomici, dopo la consegna del premio “Castagna d’Oro”, assegnato a Maria Benedicta Chigbolu.La sagra della castagna dicompie trent’anni con una festa, fino a oggi, abbinata a un nuovo connubio con la birra Alta Quota, che nell’occasione presenterà la nuova birra alla castagna. Tradizionale castagnata anche a: oggi, a partire dalle 12.30, saranno servite in tavola le castagne locali da gustare nel classico cartoccio, insieme alla pasta fatta in casa, alle salsicce, alle bruschette, accompagnati dal vino rosso. Inoltre stand di prodotti tipici e musica.Festa d’autunno, a cura della Pro loco, oggi ad, con mercatini tipici, sapori e profumi tra farro, polenta, bruschetta, castagne, vino novello e vin brulé. E, ancora, musica e animazione per bambini. Apertura del mercatino tipico dalle 10, mentre per le degustazioni il via è alle 12.30. La manifestazione si svolgerà presso le adiacenze dei centri commerciali “Il Corso” e “Il Triangolo”.Festa d’autunno anche a, fino a oggi, con la mostra mercato delle stagioni, oggi la presenza-raduno delle moto Guzzi. Inoltre gastronomia tipica.Per il Reate festival, oggi alle 17, all’Auditorium San Giorgio, nell’omonimo largo di, concerto d’organo di Alessandro Alonzi, con musiche di Pachebel, Vivaldi, Bach e Mozart. Il programma del Reate festival proseguirà, con il “Progetto scuole” mercoledì prossimo, 6 novembre, alle 11, al teatro Flavio Vespasiano di Rieti con “Verdi contro Wagner”: melologo per voce recitante e strumenti. Testo di Sandro Cappelletto, musica di Matteo d’Amico, con Bruno Maderna Ensemble, direttore Gabriele Bonolis. La rassegna proseguirà dall’8 novembre con la Turandot di Giacomo Puccini, nella versione in un atto. La conclusione dell’edizione 2019 è poi prevista per il 17 novembre.