Rieti, iniziative nel territorio per l'associazione Sabina Cultura e Ambiente / Le foto

RIETI - Tante iniziative messe in campo, numerosi progetti in cantiere e ancora tante idee da attuare per valorizzare e far riscoprire, a tutti, le bellezze della Sabina rendendo quindi possibile e accessibile il desiderio di ritrovare i luoghi della memoria per riscoprire le proprie radici e identità culturale. Il Direttivo dell’Associazione “Sabina cultura e ambiente” tira le somme e traccia un primo bilancio che ha regalato tante soddisfazioni tanto da portare l’Associazione a far parte della Fie Italia e Lazio (Federazione italiana escursionismo), un prestigioso circuito nazionale che ora darà la possibilità - a chiunque aggiunga opzionalmente il tesseramento Fie – di avere un’assicurazione personale e scontistiche per le escursioni su tutto il territorio nazionale.

