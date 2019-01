IL MATCH

RIETI - Il Frasso Sabino Rugby viene sconfitto in casa 34-10 dal Cesena nel campionato nazionale Uisp. I sabini arrivavano da tre trasferte conclusesi con due vittorie e una sconfitta. Non è bastato un ottimo Robustelli a portare punti in casa sabina.Dopo un susseguirsi di attacchi il Frasso segna su calcio di punizione con Herghilijiu al 5'. Frasso 3 - Cesena 0Al 20' in meta il Cesena trasformata. Frasso 3 - Cesena 7Al 25' ancora in meta il Cesena. Frasso 3 - Cesena 12Al 40' ancora meta del Cesena . Frasso 3 - Cesena 17Nel secondo tempo una reazione del Frasso che si porta in meta al 42' con Robustelli, trasformata da Herghilijiu. Frasso 10 - Cesena 17Al 44' Cesena in meta. Frasso 10 - Cesena 22Al 48' Cesena in meta Frasso 10 - Cesena 27Al 52' Cesena in meta, trasformata. Frasso 10 - Cesena 34Giovannini, Di Venanzio, Usai M., Splendori, Vagni, Andolina, Zuccari, Petroselli, Robustelli, Silvestri, Herghilijiu, Gabriele, Usai G., Farris, Tancredi, Antonini, Orrigo, Llactahuamantito, Statut, i Marconi.