RIETI - Anche quest’anno l’IIS Rosatelli risulta una delle 55 scuole selezionate tra le 240 propostesi alla Call for Schools del Maker Faire Rome 2018, che si terrà alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre 2018.Se si considera che il bando era rivolto agli Istituti scolastici di secondo grado nazionali ed appartenenti ai Paesi dell’Unione europea , si deduce chiaramente che la scuola reatina continua il proprio percorso di crescita esponenziale sotto il profilo didattico ed innovativo.Il boom della Call for Schools evidenzia come le scuole considerino Maker Faire Rome 2018, creata in collaborazione con il MIUR, un’autentica piattaforma di lancio per l’innovazione. Ancora una volta il Rosatelli si è lasciato notare, questa volta per il progetto MIX TAP. E’ questo il nome di un innovativo gioco digitale creato dagli alunni Amine Ahardane e Lorenzo Greco, guidati dai Professori Gabriella Gallo e Sergio Pantaloni .Si tratta di un prototipo realizzato in parte con una stampante 3D, in parte con il taglio laser. Un’ applicazione per smartphone permette, tramite una connessione Bluetooth, di scegliere la canzone da mixare, far partire il gioco, visualizzare il punteggio parziale e la classifica generale.Durante la riproduzione della canzone, i diversi tasti si illuminano in maniera casuale: l’obiettivo è quello di premere il pulsante “acceso” il prima possibile, comunque prima che esso si spenga.La creatività di questi studenti, incentivata dalla dedizione di docenti attenti e propositivi, testimonia l’inizio di un percorso di quel risveglio didattico e culturale di cui il nostro Paese ha davvero molto bisogno.