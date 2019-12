LE FORMAZIONI ANNUNCIATE

Centro Italia Miciocccoli

Atletico Cantalice

Arbitro

RIETI - Campo impraticabile: non si gioca. Questa è la sentenza del direttore di gara, il signor D’Orazi di Rieti, che ha di fatto rinviato il match di Seconda categoria Centro Italia Micioccoli-Atletico Cantalice, derby valido per la XII giornata d’andata della competizione.Le forti piogge che hanno colpito il territorio reatino in queste 24 ore hanno reso pesante tutto il “Comunale” di Quattro Strade, creando anche ampie e profonde pozzanghere all’altezza di calci d’angolo e su tutta una fascia. La gara, quindi, sarà giocata in un altro giorno. Rinvio che sicuramente crea qualche grattacapo all’Atletico Cantalice, che nel mese di gennaio dovrà affrontare anche i due impegni di coppa Lazio.: D’Agostino, Bastioni, Carmesini, Maiezza, M.Formichetti, Miccioni, Cenciotti, Piroli, Liberali, Massimi, Ometto. A disposizione: Cecchetelli, A.Colantoni, S.Colantoni, A.Formichetti, Giancarlo, Festuccia, Parisi, Rosati, Villani. All. Fabrizio Massimi.: Petrollini, L.Patacchiola, J.Patacchiola, R.Di Battista, Dini, Cantonetti, Ciogli, Beccarini, D.Provaroni, F.Provaroni, Rizzo. A disposizione: Bracci, Cervelli, D.Di Battista, P. Di Battista, Di Muzio, Dionisi, Marchioni, M.Patacchiola, Piergallini. All. Giampaolo Cervelli.: D’Orazi di Rieti