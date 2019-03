RIETI - Reddito di cittadinanza, da oggi si parte anche a Rieti e provincia.



Poste e Caf si preparano per l’avvio della presentazione delle domande. Da oggi ci si potrà mettere in fila o cliccare al computer (sito dell'Inps) per chiedere la nuova carta. Le Poste invitano a presentarsi a scaglioni, in ordine alfabetico: per la richiesta c'è tempo fino alla fine del mese e tutti dovrebbero riuscire a vedere caricato il beneficio per il 30 aprile, così come promesso dal governo.



Nel Reatino, che presenta poco più di 158mila residenti, le famiglie potenzialmente interessate sono 5.100, pari al 7,2 per cento di quelle totali. © RIPRODUZIONE RISERVATA