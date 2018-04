di Raffaele Passaro

RIETI - Una vittoria esterna e una a tavolino nei due recuperi di Terza categoria. Sabato 31 marzo, vigilia di Pasqua, erano in programma due match di campionato: Torricella Sabina-Santa Rufina e Rocca Valle Turano-Fiamignano. La prima sfida, valida per la 16esima giornata del girone di andata, fu rinviata a causa della scomparsa dello storico dirigente dei padroni di casa, Alvise Broccoletti, mentre la seconda sfida era in programma per la 4^ giornata di ritorno e fu rinviata per impraticabilità del terreno di gioco.



Nel primo match, vince a tavolino 3-0 la formazione del Torricella poiché gli ospiti, i ragazzi del Santa Rufina, non si sono presentati al match a causa della ridottissima rosa, che non permetteva di arrivare al numero minimo di giocatori. Stesso risultato ma a parti invertite è maturato a Mercatello, dove è situato l’impianto sportivo della matricola Rocca Valle Turano. 0-3, infatti, è il risultato finale del secondo match, che sorride al Fiamignano, che perciò continua la striscia di risultati utili consecutivi: i ragazzi di mister Lucentini, infatti, stanno conducendo un ottimo girone di ritorno, grazie alle 4 vittorie ed un solo pareggio in 5 partite.



Torricella Sabina-Santa Rufina

non disputata assenza ospiti

Manuele Castellano (Dirigente Torricella): «Un peccato il forfait degli avversari. I ragazzi avevano voglia di giocare e avrebbero preferito conquistare i 3 punti sul campo».

Tiziano Di Rocco (Capitano Santa Rufina): «A causa di cinque giocatori infortunati ed altri due o tre fuori zona, non raggiungevamo il numero di giocatori necessari per svolgere la partita. Per tale motivo, la società ha ritenuto opportuno non giocare il match».



Rocca Valle Turano-Fiamignano 0-3

2 Bonini, Valente

Andrea Piola (Allenatore Rocca Valle Turano): «I miei ragazzi hanno espresso una buona prestazione accortamente difensiva, ma non solo, al cospetto di un avversario di caratura superiore, fissando con abnegazione, attenzione e concentrazione il risultato sullo 0 a 0 fino al 65' di gioco. Sotto una pioggia battente e su un campo molto pesante, dalla metà della ripresa abbiamo avuto progressivamente un calo fisico ed un pizzico di sfortuna quando la seconda rete dei nostri avversari è stata propiziata da una pozzanghera. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi per come si sono espressi».

Emiliano Lucentini (Presidente Fiamignano): «Partita giocata su un campo molto pesante. Il nostro estremo difensore non è stato mai chiamato in causa. Oltre ai gol segnati, abbiamo avuto tante altre occasioni, colpendo una volta anche il palo e la traversa. Partita mai messa in discussione. Sono contento della prestazione dei miei ragazzi: avanti così!».



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 57

Gens Cantalupo 49

Atletico Cantalice 48

Micioccoli 42

Montopoli Calcio 41

Atletico Torano 40

Pol.Poggio Moiano 39

Real Vazia 38

Fiamignano 35

Casperia 34

Torpedo Rieti 31

Poggio Bustone 29

Torricella Sabina 24

Vigor Collevecchio 19

Torri in Sabina 13

Ponzano Romano 10

Santa Rufina 7

Rocca Valle Turano 6



PROSSIMO TURNO, VI DI RITORNO

Sabato 7 aprile, ore 16

Borgo Quinzio-Casperia

Fiamignano-Santa Rufina

Micioccoli-Poggio Bustone

Ponzano Romano-Torpedo Rieti

Torri in Sabina-Gens Cantalupo

Torricella Sabina-Atletico Torano

Domenica 8, ore 16

Atletico Cantalice-Pol.Poggio Moiano

Montopoli Calcio-Real Vazia

Rocca Valle Turano-Vigor Collevecchio

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:53



