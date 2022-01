Real Sebastiani, due nuove positività al Covid: un atleta e un membro dello staff

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comunica che, in data odierna, sono stati registrati altri due casi di positività al Covid-19. Nello specifico, trattasi di un componente del gruppo TEAM e un componente del gruppo STAFF.

Entrambi i soggetti sono stati posti immediatamente in isolamento domiciliare e a disposizione dell’Ausl territoriale per i successivi controlli di routine.

Alla luce di tali positività, il quadro generale aggiornato al 4 gennaio è il seguente:

Tre componenti del gruppo team in stato di positività

Un componente del gruppo staff in stato di positività

Il resto del gruppo team e del gruppo staff, attenendosi alle regole vigenti, continua a lavorare in palestra in regime di porte chiuse per preparare i prossimi impegni ufficiali.