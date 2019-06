© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella mattinata odierna si è insediata alla guida della Divisione Anticrimine della Questura reatina il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa Francesca Federici, che succede al dott. Giuseppe Cernitrasferitoa Roma presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dopo oltre due anni di permanenza a Rieti, dove ha svolto un'intensa e proficua attività raggiungendo brillanti risultati in tutti i settori di competenza.La dott.ssa Federici, dotata di un importante bagaglio professionale, proviene dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e ha prestato servizio presso l'UfficioCoordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, l'Ispettorato di P.S. presso il Vaticano, la Scuola Superiore di Polizia, la Divisione Anticrimine e l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dellaQuestura di Venezia, la Squadra Mobile della Questura di Pescara ed ha diretto i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Marghera e Jesolo della Questura di Venezia.Nella mattinata odierna la dott.ssa Federici ha incontrato il Questore della Provincia di Rieti, dr. Antonio Mannoni, dal quale ha ricevuto precise direttive per intensificare ulteriormente l'attività della DivisioneAnticrimine e in particolare nel settore delle misure di prevenzione, dirette a controllare la propensione a delinquere dei soggetti gravati da precedenti penali, e nel settore dei minori, dove la Polizia di Statosvolge una delicata attività di tutela.Il Questore ha augurato alla dott.ssa Federici una proficua esperienza professionale presso la Questura di Rieti.