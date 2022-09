RIETI - La Campagna nazionale di Legambiente Puliamo il Mondo torna sul Terminillo domenica 2 ottobre dalle ore 10 con ritrovo presso il Ristorante Sfizi di Iri. Il Circolo Centro Italia di Rieti in collaborazione con il Comitato Croce rossa di Rieti e La scuola Sci del Terminillo invita i cittadini a partecipare all'evento di sensibilizzazione ambientale lungo i sentieri ed i prati del Terminillo.



Puliamo il Mondo è un’iniziativa di cura e di pulizia, un’azione allo stesso tempo concreta e simbolica per città più pulite e vivibili, per riappropriarsi del territorio. La campagna ha avuto origine dalla collaborazione tra Clean Up Australia e l’Unep (United Nations Enviroment Programme), legate dal comune obiettivo di estendere su scala globale quanto proposto dall’iniziativa Clean Up Sydney Harbour Day, realizzato in Australia nel 1989.



Clean Up Sydney Harbour Day e, successivamente, Clean Up Australia sono stati ideati dal costruttore e velista australiano Ian Kiernan..Migliaia di cittadini scendono in piazza con un unico obiettivo: rimuovere i rifiuti abbandonati dagli spazi pubblici, strade, parchi, canali, per rendere migliore il nostro territorio. Un mondo nel quale la cultura ambientale sia fondata sulla tutela dell’esistente, sulla promozione di scelte, idee e comportamenti che riescano a incidere concretamente e positivamente su un futuro sostenibile per tutti, in un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, con gli altri esseri viventi e la natura.



Legambiente, per l’organizzazione di Puliamo il mondo e le varie attività di pulizia, rispetterà tutte le misure di sicurezza e di distanziamento che verranno indicate in questa fase post emergenziale.Info: info@legambienterieti.it