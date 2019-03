RISULTATI E MARCATORI, IX DI RITORNO, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - Nella nona giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, vince ancora la capolista Bf Sport: gli uomini di mister Colantoni vincono sul campo del Grotti e consolidano la vetta. Si ferma l’Amatrice, sconfitta in trasferta dal Poggio Mirteto ed approfitta della sconfitta dei ragazzi di mister Bucci il Futbol Montesacro, che vince 1-2 in rimonta sul Capradosso e, perciò, scavalca la formazione amatriciana. Ampia vittoria per l’Alba Sant’Elia in terra romana contro il Castel Giubileo, mentre Atletico Canneto e Ginestra vincono di misura, rispettivamente 1-2 e 0-1, contro Poggio Nativo e Castrum Monterotondo. Infine, è il Fidene ad aggiudicarsi il derby romano contro il Mideporte Colle Salario, che viene battuto in casa 1-3.Castel Giubileo-Alba Sant’Elia 2-4: Di Cappa, Servi (CG), 3 Cantonetti, Di Casimirro (A)Capradosso-Futbol Montesacro 1-2: Recchia (C), 2 Del Genio (FM)Grotti-Bf Sport 1-3: Cicconetti (G), Cardini, 2 De Giorgi (Bf)Mideporte Colle Salario-Fidene 1-3: Turchetti (MCS), Autogol, Novelli, Pampaloni (Fid.)Poggio Mirteto-Amatrice 1-0: SciarraPoggio Nativo-Atletico Canneto 1-2: Paolucci (PN), Valzecchi, Croce (AC)Castrum Monterotondo-Ginestra 0-1: D’AnnibaleBf Sport 51Futbol Montesacro* 48Amatrice 46Ginestra 36Atletico Canneto* 33Fidene 30Poggio Mirteto 29Alba Sant’Elia 28Castrum Monterotondo*, Poggio Nativo 25Mideporte Colle Salario 20Capradosso 19Castel Giubileo 7Grotti* 3*una gara in meno