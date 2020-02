PROGRAMMA GARE, V DI RITORNO

RIETI - Tutto è pronto per la quinta giornata di ritorno del campionato di Prima categoria. La capolista reatina Poggio Mirteto sarà impegnata nel derby contro l’Atletico Sabina: i mirtensi proveranno ad approfittare dal turno di riposo dell’inseguitrice Castrum Monterotondo e dell’impegno difficile della terza Virtus Roma, impegnata nella stracittadina capitolina in casa dell’Alma Parioli. Aria di derby anche a Grotti, dove si sfideranno le new entry di questa stagione Valle del Peschiera e Borgo Quinzio.Ginestra (dopo il turno di riposo dello scorso weekend) ripartirà dal match casalingo contro il III Municipio. Trasferte difficili per Alba Sant’Elia e Spes Poggio Fidoni: la prima giocherà in casa dell’Eretum, mentre la seconda sarà di scena a Settebagni tra le mura amiche del Mideporte Colle Salario. Infine, sfida salvezza per il Castelnuovo di Farfa, impegnato davanti al proprio pubblico contro l’ultima della classe Tor di Quinto. In questo turno, come detto, ad osservare il turno di riposo sarà il Castrum Monterotondo.Alma Parioli-Virtus Roma (andata 1-2) (arbitro Prencipe di Tivoli)Castelnuovo di Farfa-Tor di Quinto (and. 1-1) (arbitro Fazzitta di Tivoli)Ginestra-III Municipio (and. 3-1) (arbitro De Nicola di Ciampino)Mideporte Colle Salario-Spes Poggio Fidoni (and. 0-0) (arbitro Anghel di Ostia Lido)Poggio Mirteto-Atletico Sabina (and. 0-0) (arbitro Formichetti di Roma 1)Valle del Peschiera-Borgo Quinzio (and. 2-0) (arbitro Gasparini di Tivoli)Eretum-Alba Sant’Elia (and. 0-1) (arbitro Tamburrini di Viterbo)Riposo: Castrum MonterotondoPoggio Mirteto 44Castrum Monterotondo 41Virtus Roma 36Mideporte Colle Salario 30Alma Parioli 29Eretum 28Alba Sant’Elia 26Valle del Peschiera 25Spes Poggio Fidoni 24Ginestra 23Castelnuovo di Farfa 16III Municipio 15Atletico Sabina 14Borgo Quinzio 13Tor di Quinto 7