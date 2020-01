RISULTATI E MARCATORI, I DI RITORNO

RIETI - Nella I giornata del girone di ritorno, vittoria a tavolino (che verrà assegnata giovedì 30 gennaio dal Giudice sportivo) per la capolista Poggio Mirteto: i mirtensi avrebbero dovuto giocare il derby sabino contro l’Atletico Canneto, ma quest’ultimi non si sono presentati al campo. Rallentano le inseguitrici: sia il Casterum Monterotondo che la Virtus Roma escono sconfitti dai due derby capitolini rispettivamente per mano del Mideporte Colle Salario e dell’Eretum. Continua a conquistare punti il Valle del Peschiera che, in casa, ha regolato l’Alma Parioli con un netto 5-1, mentre sono terminati in pareggio i due derby tra le reatine: 2-2 tra Ginestra ed Alba Sant’Elia, 1-1 il finale tra Castelnuovo di Farfa e Borgo Quinzio. Sconfitta per l’Atletico Sabina, che viene battuta di misura (3-2) dal III Municipio nella sfida salvezza, mentre il fanalino di coda Tor di Quinto conquista un buon punto contro una rimaneggiata Spes Poggio Fidoni.III Municipio-Atletico Sabina 3-2: Benegiamo, Magnacca, Mariani (III), 2 Armagno (AS)Castelnuovo di Farfa-Borgo Quinzio 1-1: L.Domenici (BQ)Eretum-Virtus Roma 5-4: Di Gioacchino, Costantini, 2 Taddei, Mercante (E)Ginestra-Alba Sant’Elia 2-2: 2 Pandolfi (G), Cantonetti, Antonacci (A)Mideporte Colle Salario-Castrum Monterotondo 3-1: Donato (CM)Poggio Mirteto-Atletico Canneto: non disputata assenza ospitiTor di Quinto-Spes Poggio Fidoni: 0-0Valle del Peschiera-Alma Parioli 5-1: 2 Micaloni, D’Aquilio, Rinaldi, Vieriu (VDP)Poggio Mirteto 41*Castrum Monterotondo 37Virtus Roma 35Valle del Peschiera 27Alma Parioli, Mideporte Colle Salario 26Ginestra, Spes Poggio Fidoni 23Alba Sant’Elia, Eretum 22Castelnuovo di Farfa, III Municipio 15Atletico Sabina, Borgo Quinzio 14Atletico Canneto* 10Tor di Quinto 6*una gara in meno