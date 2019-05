COMMENTI, XIII DI RITORNO

Amatrice-Futbol Montesacro 5-3

Ciogli, 2 Colangeli, 2 Onesti (A), 2 Carota, Del Genio (FM)

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice)

Luca Gatto (Allenatore Futbol Montesacro)

Capradosso-Atletico Canneto 2-0

Cenciotti, Tosoni

Peppino Tulli (Allenatore Capradosso)

Marcello Caprioli (Direttore Sportivo Canneto)

Castel Giubileo-Mideporte Colle Salario 0-0

Marco Verdone (Allenatore Castel Giubileo)

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Ginestra-Bf Sport 0-0

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport)

Grotti-Fidene 0-0

Pierluigi Pandolfi (Dirigente Grotti)

Andrea Pietrangeli (Vice-Allenatore Fidene)

Poggio Mirteto-Alba Sant’Elia 5-2

4 Marcelli, Galletti (PM), Cantonetti, Papucci (A)

Marco Sautelli (Presidente Poggio Mirteto):

Marco Ianni (Dirigente Alba Sant’Elia)

Riposo: Castrum Monterotondo e Poggio Nativo

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XIV DI RITORNO

RIETI - Il campionato di Prima categoria è agli sgoccioli. In questo weekend si è giocata la tredicesima giornata di ritorno, la terzultima della stagione 2018/19 e ancora non si è arrivati al verdetto della vincitrice del titolo. Scivola, infatti, la capolista Futbol Montesacro, ridimensionata dall’ottima prova dell’Amatrice che ha battuto, di fronte al proprio pubblico, la formazione capitolina con un prorompente 5-3. Compie un mezzo passo falso Bf Sport che pareggia 0-0 sul campo pesante di Ginestra e manca il sorpasso in prima posizione. Con questo 0-0, però, è Ginestra a festeggiare, in quanto consolida matematicamente il quarto posto, oramai irraggiungibile dall’Atletico Canneto, sconfitto in trasferta dal Capradosso di mister Tulli.In questa giornata, altri due sono stati i finali a reti bianche: 0-0, infatti, è terminato sia il derby romano tra Castel Giubileo e Mideporte Colle Salario che la sfida tra Grotti e Fidene. Spettacolo, infine, a Poggio Mirteto, dove i biancorossi hanno battuto l’Alba Sant’Elia con un convincente 5-2, grazie al poker del solito Marcelli, al rientro dallo stop di 1 mese per infortunio. Per questa giornata hanno riposato Castrum Monterotondo e Poggio Nativo.: «Una grande impresa che ci ha regalato il record di imbattibilità casalinga. Sono contento per i ragazzi che hanno onorato la gara, nonostante il nostro piazzamento ormai consolidato, ci siamo esibiti in una grande prova di agonismo davanti al nostro pubblico e questo è stato importante».: «Nel primo tempo sono stato soddisfatto della mia squadra, siamo riusciti a ribaltare il punteggio. Anche nel secondo tempo eravamo tornati sul 3-2 ma abbiamo poi sprecato molte occasioni e giocando contro un avversario in dieci dovevamo essere sicuramente più bravi noi a mantenere il punteggio e cercare di vincere».: «Vittoria, a mio avviso, meritata. Eravamo decimati, come anche i nostri avversari, che sono una buona squadra, tosta da affrontare. Nonostante ciò, siamo riusciti a vincere questo match: è una piccola grande soddisfazione per i miei ragazzi ed io sono molto contento per loro, in quanto si meritavano questo successo. Abbiamo dimostrato oggi, come nelle altre sfide contro le altre big, di avere uno spessore, un corpo ed un’anima! Fa piacere vincere l’ultima gara in casa, per chiudere finalmente questo torneo anomalo, perché a mio avviso di torneo si è trattato! Nella mia, penso, lunga carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, posso dire di non aver mai visto una competizione così anomala e strana come quella di quest’anno, tra ritiri improvvisi e partite terminate prima del triplice fischio solo perché non si arrivava al numero minimo di giocatori in campo. Tornando al match odierno, dico solo che sono estremamente soddisfatto e contento della prestazione dei miei ragazzi. Infine, termino dicendo che fa piacere incontrare giocatori avversari che ho allenato durante le mie esperienze: anche quest’oggi, ho avuto da loro riconoscenza e rispetto; ciò significa che, una volta terminata ogni mia esperienza, ho lasciato in ogni club allenato una buona memoria ed una scia positiva. Concludo dicendo che sono contento per aver dato, inconsapevolmente, una mano al “mio” Ginestra, poiché grazie alla nostra vittoria, loro hanno consolidato matematicamente il quarto posto».: «I presenti hanno sempre ragione, perciò ringrazio personalmente uno ad uno i ragazzi che sono venuti qui in trasferta. Per quanto riguarda la gara, è stato un match classico di fine stagione. Nel primo tempo, a causa di una nostra disattenzione, siamo passati in svantaggio. Abbiamo, purtroppo, sbagliato un rigore con Croce. Nella ripresa, a mio avviso, abbiamo giocato inizialmente con il giusto appiglio ma non siamo riusciti a siglare il gol. Subito dopo è uscito il Capradosso, che ha siglato il 2-0 su rigore. Dopo il raddoppio, abbiamo perso le motivazioni e la gara è proseguita su ritmi molto blandi. Complimenti al Capradosso ed anche al direttore di gara, che ha arbitrato bene il match, con un buon atteggiamento».: «Partita equilibrata. Siamo stati poco incisivi nella parte offensiva, mentre abbiamo giocato una buona gara sotto la fase difensiva. Pareggio importante per muovere la classifica. Sono soddisfatto dell'impegno di tutti ragazzi».: «E’ stata una partita abbastanza a senso unico fino a quando il direttore la gara non ha deciso di espellere un nostro giocatore per un fallo di reazione: sembrava esserci la reazione, ma in realtà la situazione si è creata poiché i due giocatori si sono tagliati la strada. Perciò, il Castel Giubileo è riuscito a creare qualcosa nella nostra area, anche se fino al 70’ non avevano praticamente superato la metà campo. Purtroppo, quest’anno, con i direttori di gara ci va così. Come occasioni da gol, ne abbiamo create due noi e una loro nel finale. Ci è stato annullato un gol regolarissimo…è andata così, purtroppo. Potremmo dire pareggio giusto, ma se c’era una squadra che meritava la vittoria eravamo forse noi. Ora, prepariamo queste due ultime gare di campionato per consolidare la nostra salvezza, per poi ripartire l’anno prossimo…ci saranno cambiamenti!».: «“Sarà una fantastica giornata per chi ama questo sport”. Con queste parole ho aperto il mio discorso prima della partita e così è stato: le due squadre in campo hanno, infatti, disputato una gara epica, su un campo al limite della praticabilità, con interventi duri ma onesti e anche buone giocate, dimostrando di meritare le proprie posizioni in classifica. Abbiamo preparato bene la gara in settimana, lavorando su intensità e concentrazione, elementi ai quali diamo sempre importanza e poi, aiutati dal campo, abbiamo limitato il loro migliore tasso tecnico con intelligenza e determinazione. Partita sempre viva, molto veloce; abbiamo dimostrato di avere un'ottima condizione fisica, superando senza problemi l'espulsione di Marcelli e facendo squadra quando siamo rimasti in 9…lì, con maturità, siamo rimasti sempre ordinati e ben messi in campo, senza mai rinunciare ad attaccare, chiudendo persino in attacco. Loro bravi e tanto, meritano quello che hanno. Ottimo il lavoro del mio amico Colantoni, al quale faccio i miei complimenti. Siamo quarti e andiamo fieri di questo: il Ginestra farà la Coppa Lazio ed è un orgoglio per me…merito della società, spettacolare, e di giocatori incredibilmente professionali, che sono migliorati e mi hanno migliorato, che lavorano con voglia e umiltà. Ora, testa a domenica prossima per la trasferta contro Montesacro: sarà anche lì una grande partita!».: «Partita giocata su un campo reso al limite della praticabilità dalla pioggia. Sicuramente potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, che ci avrebbero permesso di fare bottino pieno su un campo notoriamente difficile e contro una squadra fisica e ben messa in campo. Di certo dispiace giocare una partita di tale valore su un campo così...».: «Partita equilibrata, corretta, anche se ci sono state tre espulsioni, due per doppia ammonizione. Nonostante ciò, è stata una buona gara. Noi siamo stati sempre in partita, giocandocela sempre alla pari».: «Partita, nel complesso, bruttina. Giocata né male ma neanche benissimo. Tutti i nostri giocatori non sono stati lucidi, sottotono. Potevamo segnare, potevamo andare in vantaggio ma si sono confermati ancora una volta quelle tendenze che ci hanno accompagnato durante l’arco di tutto il torneo: la poca propensione al gol e il poco cinismo. Ci mancavano alcuni giocatori importanti, ma abbiamo comunque fatto giocare dei giovani che si sono comportati bene. Continuiamo a seguire l’obiettivo della coppa Lazio, il minimo indispensabile per noi».«La squadra, nonostante queste siano le ultime gare stagional, si sta allenando con molti effettivi presenti in ogni allenamento e tutti dimostrano grande impegno. E’ ritornato, dopo un mese di stop, il nostro Marcelli: siamo contenti, oltre alla prestazione e il fatto che stia bene, anche per i 4 gol…un rientro niente male! Segnalo, anche, il grandissimo gol siglato dal nostro Diego Galletti: sinistro al volo incrociato…bellissimo gol! Adesso osserveremo il turno di riposo e poi termineremo la stagione davanti al nostro pubblico contro il Fidene. Subito dopo, tireremo le somme della stagione, anche se già possiamo dire di essere molto soddisfatti».: «Partita sostanzialmente equilibrata ma i nostri avversari, nei primi minuti e grazie a due episodi, due ribattute, hanno siglato due gol e ci hanno spezzato le gambe. Abbiamo provato a reagire ma loro hanno messo più motivazioni in campo. E’ una squadra molto motivata, un bel gruppo…complimenti a loro per la partita giocata. Noi non siamo, purtroppo, riusciti a rimetterla in piedi».Futbol Montesacro 60Bf Sport 59Amatrice 55Ginestra 43Atletico Canneto 37Fidene 35Poggio Mirteto 33Alba Sant’Elia 32Castrum Monterotondo 31Poggio Nativo 28Capradosso 23Mideporte Colle Salario 21Castel Giubileo 10Grotti 4Alba Sant’Elia-AmatriceAtletico Canneto-GrottiFidene-Castrum MonterotondoFutbol Montesacro-GinestraMideporte Colle Salario-CapradossoPoggio Nativo-Bf SportRiposo: Castel Giubileo e Poggio Mirteto