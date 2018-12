RISULTATI E MARCATORI, XI GIORNATA, GIRONE C

RIETI - Nell’undicesima giornata del campionato di prima categoria, arriva un mezzo passo falso della ex capolista Amatrice, che dal campo del Ginestra porta a casa solo un punto; riescono a superare la squadra amatriciana Bf Sport e Futbol Montesacro, vittoriose entrambe rispettivamente contro Poggio Mirteto e Castrum Monterotondo. Vittoria di misura per Fidene nel derby romano contro Castel Giubileo mentre il Poggio Nativo di mister Domenici torna a casa con le ossa rotte, complice la pesante sconfitta subìta dalla formazione reatina sul campo della capitolina Mideporte Colle Salario. Infine, rinviato il match tra Alba Sant’Elia e Grotti, a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco. Per questa giornata, hanno riposato le formazioni di Capradosso ed Atletico Canneto.Alba Sant’Elia-Grotti: rinviata per impraticabilità del campoBf Sport-Poggio Mirteto 3-1: Cavallari, De Giorgi, Antonacci (Bf), Galletti (PM)Fidene-Castel Giubileo 1-0: MorzilliFutbol Montesacro-Castrum Monterotondo 2-1: Conte, Del Genio (FM), Scarafile (CM)Ginestra-Amatrice 1-1: D’Annibale (G), Cenfi (A)Mideporte Colle Salario-Poggio Nativo 5-1: 2 Misino, 2 Piani, Trasimeni (MCS), D’Angeli (PN)Hanno riposato: Capradosso e Atletico CannetoBf Sport, Futbol Montesacro 25Amatrice 24Poggio Nativo 15Ginestra 14Capradosso, Fidene 13Castrum Monterotondo, Atletico Canneto e Mideporte Colle Salario 11Alba Sant’Elia* 10Poggio Mirteto 8Castel Giubileo e Grotti* 2* una gara in meno