RIETI - Sarà una rievocazione della Natività davvero particolare quella in programma domani, 29 dicembre alle 16.30, con replica prevista il 6 gennaio alle 18.30, a Bocchignano di Montopoli. E non solo perché il borgo, l’antico castello di Bucciniano, è già di suo una scenografia naturale, ma perché sarà proprio lì che si celebrerà la rievocazione con il primo Presepe vivente medievale. Costumi rigorosamente d’epoca e botteghe artigiane con gli antichi mestieri in funzione e cantine coi piatti tipici e poveri dell’epoca e al visitatore basterà davvero poco per immergersi nelle atmosfere del tempo.Saranno davvero tanti i figuranti che indosseranno gli abiti fatti a mano e solitamente utilizzati nelle rievocazioni storiche che si fanno ormai da anni in questo angolo suggestivo della Sabina antica, inoltre i ritmi dei tamburini in corteo e gli animali da cortile e non, in un contesto unico, anch’esso medievale dove è stato allestito e tutto è pronto per la rievocazione del presepe medioevale. L’associazione socio culturale di Bocchignano ha curato i dettagli e l’iniziativa, una di tante altre di qualità in programma a Montopoli e nelle frazioni per le feste e che è inserita nel programma natalizio della Regione Lazio “Una meraviglia di Natale”. Tornando a Bocchignano, nel paese si potranno anche ammirare installazioni coi presepi realizzati da gente del posto con deliziose miniature (nella foto uno dei presepi di Bocchignano) nelle cantine e angoli caratteristici del paese.