Rieti, il saluto del prefetto Reggiani ai vigili del fuoco

RIETI - Nella mattinata di oggi 26 Febbraio il Prefetto Dott.ssa Reggiani, in procinto di lasciare l'incarico, ha fatto visita ai Vigili del Fuoco di Rieti. A fare gli onori di casa alla più alta carica istituzionale della Provincia Sabina è stato il Comandante Ing. Paolo Mariantoni insieme a tutto il personale presente in servizio. La Dott.ssa Reggiani, dopo un saluto generale, ha preso la parola ringraziando pubblicamente l'operato dell'intera struttura mettendo in evidenza come nelle emergenze il Corpo Nazionale sia una presenza imprescindibile per la popolazione italiana. Dopo aver visitato la sala operativa e salutato gli operatori, il Prefetto si è recato nell'ufficio del Comandante per un omaggio alle bandiere del corpo, concludendo poi la sua visita istituzionale nel piazzale della sede centrale.

