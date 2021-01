Le Poste tornano a essere aperte tutta la settimana a Stimigliano e Pescorocchiano

RIETI - Buone notizie per gli uffici postali in provincia di Rieti. Il piccolo comune di Pescorocchiano tornerà a riavere il proprio ufficio aperto tutta la settimana. A dare notizia della vittoria portata a casa nella trattativa con il colosso dei servizi postali è l'onorevole Fabio Melilli. "Avevo sollecitato le Poste a creare le condizioni per riaprire gli uffici per sei giorni alla settimana e non per tre nei piccoli comuni di montagna, per evitare disagi soprattutto alle persone anziane - ha dichiarato Melilli -. Il primo passo: l’ufficio di Pescorocchiano riapre per sei giorni il 18 gennaio". Dal prossimo lunedì, quindi, per la piccola comunità sarà pssibile recarsi tutti i giorni presso l'ufficio. Si tratta di un importante risultato ottenuto per un paese di montagna dove la venuta meno di un servizio, come anche la sua riduzione, proprio per le difficoltà di collegamento con le realtà limitrofe, ha delle ripercussioni ancor più forti nella quotidianità dei residenti.

Lo stesso risultato, poi, riguarda anche il comune di Stimigliano che, sempre a partire da lunedì 18 gennaio, vedrà tornare aperto con orario "full time" anche lo sportello allo Scalo. "Impegno mantenuto con i cittadini", ha commentato il sindaco Franco Gilardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA