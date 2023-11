“... Questo non è amore”, gazebo della polizia in piazza Vittorio Emanuele II contro la violenza di genere

RIETI - In occasione della ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la Polizia di Stato ha rinnovato, con la campagna permanente di sensibilizzazione contro la violenza di genere, denominata “…questo non è amore”, il suo impegno a diffondere la cultura del rispetto e della consapevolezza.

Sabato mattina dalle 9.30 gli Agenti della Questura di Rieti saranno presenti in città, in Piazza Vittorio Emanuele II, con un gazebo informativo, allestito per la circostanza, per incontrare la cittadinanza con l’obiettivo di fornire informazioni sugli strumenti di tutela a favore delle vittime di questa odiosa forma di violenza e contribuire a quella crescita culturale che potrà consentire il raggiungimento di una effettiva parità di genere.

In particolare verrà illustrata ai cittadini l’importanza dell’Ammonimento del Questore, strumento di prevenzione che garantisce alla vittima una tutela rapida e anticipata, senza intraprendere un’azione penale, in caso di episodi di stalking e di violenza domestica.

Allo scopo, verrà distribuita la nuova edizione dell’opuscolo “Questo non è amore”, realizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine nel quale la Polizia di Stato analizza il fenomeno criminale fornendo dati statistici, raccontando testimonianze e illustrando le normative di riferimento, informando, altresì, gli utenti sull’importanza del lavoro svolto dai centri antiviolenza e dal numero di pubblica utilità “1522”, gratuito ed attivo 24 ore su 24, al quale, con assoluta garanzia di anonimato, le vittime di violenza possono rivolgersi per ottenere un importante aiuto e sostegno.