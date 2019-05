RIETI - L’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Graziano Buttoletti, in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Rieti ha vinto, anche per l’anno 2018, il 18° Challenge Velocità Polizie, a bordo di una Dallara F310 E2 2.0.



Il poliziotto reatino, che ha partecipato più volte anche alla Coppa Carotti, conquistando anche la vittoria nella categoria E2SS e la terza posizione assoluta nell’edizione del 2017, sempre a bordo della sua Dallara, è stato premiato ad Imola, per la vittoria del Challenge Velocità Polizie, vinto dal pilota reatino per la terza volta consecutiva.



Il questore Antonio Mannoni si è congratulato con il talentuoso Agente per le sue prestazioni sportive augurandogli nuove affermazioni nella sua passione sportiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA