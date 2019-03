RIETI - Oggi avrebbe avuto una visita urgente già prenotata al Gemelli, ma non può farla perché non ha i soldi. La moglie, ieri, si è seduta sui gradini del Comune di Poggio Mirteto in segno di protesta. Il marito lavora per la ditta che opera lo spazzamento, gli stipendi non vengono pagati con puntualità. Per la mancata visita l’uomo ora rischia di restare cieco.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, SABATO 23 MARZO

© RIPRODUZIONE RISERVATA