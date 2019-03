RIETI - I vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto sono intervenuti questo pomeriggio in via Coste, nel territorio del comune mirtense, a causa di un incidente stradale accorso a una autovettura, finuita a lato della carereggiata e iandata a sbattare contro un albero.



Una delle due persone che erano a bordo è stata trasportata all'ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA