RIETI - La sosta doveva essere brevissima. Ecco spiegato il motivo per cui l'auto - una fiammante Alfa Romeo nera - è stata di fatto lasciata parcheggiata in mezzo alla carreggiata di piazza Cavour. Ma quel che doveva essere un lasso di tempo brevissimo si è in un attimo trasformato in un quarto d'ora abbondante.



Un tempo più che sufficiente per paralizzare l'mtera circolazione veicolare in piazza Cavour e perché qualche automobilista, giustamente spazientito, richiedesse l'intervento di una pattuglia dei carabinieri per regolare il traffico. E, naturalmente, sanzionare la vettura.



Il proprietario dell'auto - un ragazzo - richiamati dai clacson, giunto dove aveva lasciato la vettura, si è giustificato con i carabinieri con un laconico: «E' un attimo che ho lasciato la vettura....».





Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA