RIETI - Si chiama #Acasatua. È il progetto realizzato dalla Uil Pensionati Lazio, dall’Ada Lazio e Caf Uil il Filo d’Arianna Srl, per i pensionati di Rieti e provincia che in questo periodo sono alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi.

«L’iniziativa - spiegano Felice Alfonsi, Segretario regionale della Uil Pensionati Lazio, e Augusto Giovannelli, Presidente Ada Rieti - prevede per i pensionati iscritti alla Uilp la raccolta della documentazione presso il proprio domicilio e tutta la necessaria assistenza fino al completamento della pratica. Il servizio è completamente gratuito per gli uomini e le donne over sessanta e per poterne usufruire basta telefonare alla Uil pensionati Rieti (0746 201207) oppure mandare un messaggio whatsapp al numero 350 1336088. Chi farà richiesta di #Acasatua sarà raggiunto da personale adeguatamente preparato, che offrirà tutta l’assistenza necessaria per espletare ladempimento fiscale del 730».

«Essere concretamente vicino alle persone, ai loro bisogni, alle loro necessità, questo è quello che intendiamo per sindacato vicino alle donne e agli uomini. Grazie a questo servizio - conclude Alfonsi - eviteremo ai nostri pensionati di esporsi al rischio contagio derivante da eventuali assembramenti per la gestione delle pratiche presso gli sportelli Caf e consentiremo loro di avere maggiore tempo libero da dedicare ad altre attività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA