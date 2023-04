Al via la stagione della Dichiarazione dei redditi. Dalla guida al 730/2023 dell’Agenzia delle Entrate ecco i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, i casi in cui si può scegliere il Modello 730 e quelli di esonero. Dipendenti e pensionati possono presentare la dichiarazione con il Modello 730, il cui utilizzo presenta il vantaggio di ottenere i rimborsi in busta paga o nel cedolino pensione a luglio se trasmette la dichiarazione dei redditi a partire dall’11 maggio, inoltre si ha a disposizione la precompilata 2023, a cui si accede dal sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 2 maggio e, se invia lo invia senza modifiche, non è neppure soggetto a controlli fiscali.