Torneo Automotive all'Infinity, ecco i vincitori delle categorie maschili e misto

RIETI - Al centro sportivo Infinity Padel dì Rieti, dal 18 al 23 settembre si è svolto il terzo Torneo di Padel Automotive, riservato alle categorie maschili e misto.



Il Torneo partito lunedì 18 Settembre e concluso proprio sabato 23 con le finali prima con il misto che ha visto la presenza di 10 coppie che si sono date battaglia sul campo di Infinity Padel con incontri di alta classe, e un livello tecnico veramente altissimo.



I vincitori per il misto è stata la coppia: Matteo Macchia e Letizia Costanzi per 6-3/6-4, che hanno avuto là meglio nei confronti di: Martina Santantoni e Alex Colaianni.



A seguire si sono svolte le finali maschile con 16 coppie partecipanti venute dall’Umbria e dall’Abruzzo, dove ha visto il veterano della manifestazione Alessio Bandiera a coppia con Andrea Ciccaglioni aggiudicarsi per il terzo anno di seguito il Trofeo Automotive nei confronti di: Gianluigi Santilli e Andrea Leopardi per 6-1/7-5.



Un Torneo dei grandi contenuti tecnici e di qualità e quantità nelle coppie partecipanti come ci afferma l’organizzatore Matteo Petroni, precisamente 26 sono state le coppie partecipanti tutte molto forti nel mondo dei padellisti di Rieti e regioni limitrofe, infatti si va ad evidenziare che per il terzo anno ma con compagni diversi Alessio Bandiera risulta ancora il vincitore assoluto.



La serata si è conclusa con una festa e premiazioni per i vincitori all’interno di Infinity Padel.