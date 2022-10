Numerosi i cittadini che ieri hanno partecipato all’Open day dedicato alla salute delle ossa

RIETI - Sono stati numerosi i cittadini che nella giornata di ieri, 20 ottobre, hanno aderito all’Open Day dedicato alla salute delle ossa organizzato dalla Asl di Rieti in collaborazione con Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, il cui obbiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce.

Grazie ai professionisti dell’Unità di Reumatologia, Diabetologia e Ortopedia e Traumatologia aziendali i cittadini hanno potuto eseguire gratuitamente esami diagnostici, consulti e visite specialistiche contro l’osteoporosi, una malattia sistemica dell’apparato scheletrico, che consiste in una condizione silente e asintomatica di deterioramento dell’architettura ossea e di riduzione della massa minerale, con conseguente aumento della fragilità dell’osso e maggior rischio di fratture spontanee o a seguito di traumi di minima entità.

«Nell’ambito della prevenzione – spiegano dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti - gioca un ruolo strategico la diagnosi precoce per impedire il verificarsi delle fratture da fragilità che rappresentano la complicanza più temibile e invalidante dell’osteoporosi. Ecco perché l’Open Day organizzato ieri da Asl Rieti in collaborazione con Onda presso il Presidio ospedaliero di Rieti si è rivelato ancora una volta una valida occasione per offrire ai cittadini strumenti di prevenzione e sensibilizzazione su questa patologia».