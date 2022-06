Notti bianche a Palazzo Dosi: nel weekend la mostra di de Chirico aperta fino alle 23

RIETI - Notti bianche anche a Palazzo Dosi, in questo primo week end di luglio: venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio la mostra Giorgio de Chirico, gli spettacoli disegnati resterà aperta fino alle 23, in concomitanza con gli eventi organizzati in centro storico da Confcommercio Lazio Nord per l’inizio dei saldi e con il gran finale dei festeggiamenti Antoniani, che culmineranno domenica pomeriggio con la tradizionale Processione dei ceri.

Alle migliaia di persone attese in centro a Rieti, la Fondazione Varrone offre così la possibilità di visitare fino a tarda sera la mostra-evento dell’anno, una rassegna di 55 opere di Giorgio de Chirico allestita in uno dei palazzi nobiliari più belli della città e che ha già totalizzato oltre 9.400 presenze. Questi gli orari completi: venerdì 1 luglio, ore 17-23; sabato 2 luglio ore 10-13, ore 17-23; domenica 3 luglio ore 10-13, ore 17-23. L’ingresso alla mostra è gratuito; non occorre prenotare. Tutte le informazioni sulla mostra su www.fondazionevarrone.it.