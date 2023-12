“La Notte dei Miracoli”, Mestichelli: «Un grande successo per Rieti»

RIETI - «Negli 800 anni del primo presepe, il Natale 2023 ha rappresentato per la Città di Rieti e l’intera Valle Santa un’occasione di riflessione importante ma anche una straordinaria possibilità di promozione e visibilità, culminata con l’evento ‘La Notte dei Miracoli’. Una sfida ambiziosa, un progetto che non soltanto proietterà ancora una volta Rieti in primo piano sulle tv nazionali ma che rappresenta un passo fondamentale del rinnovato approccio di apertura e promozione verso l’esterno delle nostre peculiarità e ricchezze. Il grande concerto andato in scena al Teatro Flavio Vespasiano il 23 dicembre, e tutti gli eventi che hanno caratterizzato i giorni precedenti, sono stati un successo che rimarrà nella storia recente di Rieti e che indica la rotta rispetto alle possibilità di promuovere l’eccezionale valore della nostra terra.

Dando appuntamento a tutti su Rai1, ringrazio quanti hanno collaborato alla realizzazione del progetto».

E’ quanto dichiara il Vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Rieti, Chiara Mestichelli, a consuntivo dell’evento “La Notte dei Miracoli: 800 anni del Presepe” che andrà in onda su Rai1 il 2 gennaio 2024 alle 23.30.