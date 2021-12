Il Natale “diffuso” dell’Epn: inclusione, creatività e sana competizione tra gli studenti del polo liceale

RIETI - Bellissima iniziativa il “contest” proposto dai rappresentanti d'istituto dell'Epn di Rieti, e subito sostenuta dalla Dirigente Scolastica prof. ssa Paola Giagnoli, come attività svolte nell'Assemblea d'istituto del 21 e 22 dicembre, prima delle festività natalizie.

Gli alunni e le alunne dei cinque licei del polo liceale hanno accolto l'iniziativa di abbellire le proprie aule in modo da render conto del clima natalizio che stiamo vivendo, fuori e dentro la scuola, dando libero sfogo alla propria creatività e coinvolgendo l’intera classe.

Nel corso dell’Assemblea d’Istituto, convocata on-line, i rappresentanti hanno condiviso i 50 brevi video realizzati dagli alunni in modo che tutti, vedendo il lavoro fatto dagli altri nelle proprie aule, potessero votarli tramite un apposito modulo sulla piattaforma utilizzata.

L’entusiasmo degli alunni è stato davvero notevole, sono comparsi tanti presepi, festoni, fili dorati e luci alimentate da batterie, tantissimi alberi di natale, perfino stupendi balletti effettuati da decine di Babbo Natale e colonne sonore a fare da sfondo ai filmati.

Un Natale davvero “diffuso” in ogni aula, che ha trovato espressione in molteplici modi e soprattutto ha dato voce alla voglia di stare insieme, collaborando e valorizzando il contributo di tutti.

I primi classificati per le quinte classi sono stati gli alunni della 5°A del Liceo Economico – sociale, per le quarte classi hanno vinto gli studenti della 4°F del Liceo Linguistico, per le terze classi il primo posto è stato conquistato dalla 3°C del Liceo delle Scienze Umane (degno di nota il presepe costruito modellando le mascherine), mentre per le seconde classi è la 2°F del Liceo Linguistico ad essere arrivata prima, tra le prime classi è risultata vincitrice la 1°A del Liceo Artistico.

Bravi tutti, per il clima di allegria, per il corretto comportamento e l’entusiasmo manifestato, soprattutto bravi i rappresenti d’Istituto che hanno ideato e coordinato l’iniziativa: Asia Tosoni, Chiara Focaroli, Marco Marinetti, Veronica Francia.