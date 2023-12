Rieti, al via il programma per Natale della Camera di commercio di Rieti e Viterbo

RIETI - La Camera di Commercio di Rieti Viterbo in occasione delle festività natalizie propone fino al 7 gennaio 2024 un ricco calendario di attività nei centri storici di Rieti e Viterbo oltre a luminarie in alcuni dei luoghi più suggestivi dei due capoluoghi

Prenderanno il via l’8 dicembre le numerose iniziative natalizie promosse a Rieti e Viterbo dalla Camera di Commercio e dalla sua Azienda speciale Centro Italia in collaborazione con i Comuni di Viterbo e di Rieti, la Fondazione Varrone, la Provincia di Rieti, Slow Food Viterbo e Tuscia e numerosi altri partner nell’ambito del progetto “Turismo e Cultura”.

A Rieti tra qualche ora è prevista l’accensione delle spettacolari luminarie all’interno dei Giardini del Vignola: una vera e propria immersione nel mondo di Babbo Natale, tra stelle ed aiuole illuminate, la grande slitta ed un imponente albero di Natale.

Nel capoluogo reatino, l’8 dicembre si partirà con gli spettacoli di animazione itinerante – trampolieri, fuoco e clown - per le vie del centro alle 16,30, mentre dalle 17 alle 20 sotto le volte del Palazzo Papale è in programma uno spettacolo con strumenti e musica medievale in contemporanea al mercato delle arti e degli antichi mestieri della Valle del Primo Presepe a cura della Compagnia Arcieri di San Giovanni che proseguirà anche nei giorni successivi.

Il 9 si torna nel centro storico sempre dalle 16,30 con spettacoli in maschera, trampoli e giocoleria, mentre il 10 dicembre è previsto uno spettacolo di bolle di sapone e trampoli.

Sempre il 10 dicembre nel quartiere Micioccoli-Madonna del Cuore, a partire dalle ore 16 ci sarà anche un concerto itinerante della banda musicale di Rieti.

L’11 dicembre poi, sarà inaugurato lo spazio eventi natalizi camerali nei locali di Palazzo Dosi messi a disposizione dalla Fondazione Varrone: si parte alle ore 17 in occasione dell’avvio del percorso del gusto “Conoscere e riconoscere un olio evo di qualità”, il primo dei quattro previsti durante il periodo natalizio. La degustazione è gratuita (fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti) e su prenotazione all'indirizzo promozione@aziendacentroitalia.it.