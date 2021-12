Rieti, donna trovata senza vita in casa: il decesso per un malore nei giorni scorsi

RIETI - Una donna trovata senza vita in casa a Poggio Catino.

La donna, A.T., 71 anni, pittrice, da anni residente a Poggio Catino, è stata trovata morta nella sua abitazione, dopo che da alcuni giorni non dava notizie. Il decesso, con ogni probabilità, in seguito a un malore. La donna era separata e viveva da sola. Proprio l'ex marito, con cui era rimasto un buon rapporto, non sentendola da alcuni giorni, ha chiamato le forze dell'ordine. Sono intervenuti, nel centro di Poggio Catino, vigili del fuoco, 118 e carabinieri di Poggio Mirteto. Aperta la porta, la scoperta del corpo senza vita della donna.

Il decesso sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, in seguito, con ogni probabilità a un malore.