Morte di Matteo Concetti, la Procura di Ancona apre un fascicolo per istigazione al suicidio

RIETI - La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio sul decesso di Matteo Concetti, il 25enne nato a Fermo, ma originario, come la sua famiglia di Rieti, trovato morto il 5 gennaio scorso nella cella del carcere di Montacuto ad Ancona, dove era in isolamento.

L'inchiesta contro ignoti è stata avviata oggi dal pm Marco Pucilli, che ha anche disposto il sequestro della salma, dopo l'esposto presentato dalla madre del ragazzo ai carabinieri di Rieti, dove la donna è residente. L'autopsia sarà eseguita con ogni probabilità venerdì 12 gennaio dal medico legale Raffaele Giorgetti.